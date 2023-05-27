Milyonlarca kişi yarın 2. tur için oy kullanmaya gidecek. Bu bağlamda kimlik dışında ehliyet ya da pasaportla oy kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu oldu. Peki, ehliyetle oy kullanılır mı? Oy kullanırken kimlik şart mı? Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim? İşte detaylar!