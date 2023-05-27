Milyonlarca kişi yarın 2. tur için oy kullanmaya gidecek. Bu bağlamda kimlik dışında ehliyet ya da pasaportla oy kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu oldu. Peki, ehliyetle oy kullanılır mı? Oy kullanırken kimlik şart mı? Sürücü Belgesi, pasaport ile oy kullanmaya gidebilir miyim? İşte detaylar!
EHLİYETLE OY KULLANILIR MI?
Ehliyetle oy kullanılır mı sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.
Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, Sürücü Belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler olabilecek.
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?
Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e-Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.