DSİ 819 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Sınavdan kaç puan alanlar başarılı sayılacak?

SINAVDAN KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.