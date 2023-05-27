Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.05.2023 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 08:30
    ABONE OL

    Diyanet personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? DİB 4.538 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sinav.diyanet.gov.tr başvuru ekranı!

    Diyanet 4 bin 538 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Katılım sağlamak isteyen adaylar başvurularının nasıl yapılacağını merak edip araştırıyor. Yapılacak alımlarda 4 bin 538 personel arasında aşçı, temizlik görevlisi, şoför ve silahsız güvenlik görevlisi istihdamı sağlanacak. Peki, DİB 4.538 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DİB 4.538 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    DİB personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar tarihi ve sınavları merak ediyor. Peki, DİB 4.538 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    DİB 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.

    Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

    DİYANET PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

    Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

    Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

        DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

        Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

        Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Haberler Diyanet personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? DİB 4.538 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sinav.diyanet.gov.tr başvuru ekranı!
            loading
            SON DAKİKA