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    • Haberler
    • 27.05.2023 12:01
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    • 27.05.2023 12:01
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    TAYFUN FÜZESİ nedir, ne işe yarar, özellikleri neler? TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ VE MENZİLİ! Balistik füze ne demek?

    Tayfun füzesi özellikleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tayfun füzesi açıklamaları Yunanistan’da da büyük ilgi çekti. Füze sahip olduğu menzil nedeniyle oldukça uzak bir noktadan bile tam isabet gücüne sahip olmasıyla biliniyor. Peki, Tayfun füzesi özellikleri neler? Tayfun füzesi ne işe yarar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tayfun füzesi nedir, ne işe yarar?

    Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olan Tayfun'un özellikleri gündeme geliyor. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun 'Kısa Menzilli Balistik Füze' (SRBM) sistemine dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TAYFUN FÜZESİ nedir, ne işe yarar, özellikleri neler? Balistik füze ne demek? İşte Tayfun füzesinin merak edilen özellikleri...

    TAYFUN FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Son yaptığımız Tayfun testidir o Yunanlıları çıldırtan. Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini artıracaklar. Yani 561 kilometre filan şu anda menzili bunu daha da uzatmak... Tabii bu 561 kilometre Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR, HIZI NE KADAR?

    Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.

    Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

    Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

        Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir.

        Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir.

        Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)

        TAYFUN FÜZESİ NEREDEN ATILDI?

        Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

        BALİSTİK FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?

        Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

            DÜNYA BASININDAN BÜYÜK İLGİ

            Tayfun, dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Gazeteler genelde birkaç yıldır devam eden projenin ürünü olan Tayfun'un menziline dikkat çektiler.

            Tayfun'u en başta takip edenler arasında ise Yunanistan vardı. Yunan gazetesi iEidiseis'te "Türkiye'de aynı yerden ikinci atış" denileren Tayfun'la ilgili bilgilere yer verildi.

            Başka bir Yunan gazetesi olan Proto Thema'da da Türkiye'de Tayfun'un ikinci kez atıldığı ifade edildi.

            Arms Control Association da haberini Bloomberg'e dayandırarak füzenin özelliklerinden bahsetti.

            Bloomberg, Tayfun'un Karadeniz üzerinde denendiğini ifade ederek dikkat çeken projenin birkaç yıldır devam ettiğinden bahsedildi.

            English News ise 'Türkiye kısa menzilli balistik füze Tayfun'u denedi' başlıklı hesabında İsmail Demir'in verdiği bilgilere değinildi.
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            Haberler Haberler TAYFUN FÜZESİ nedir, ne işe yarar, özellikleri neler? TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ VE MENZİLİ! Balistik füze ne demek?
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