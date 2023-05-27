ASYA ALİZADE TUTUKLANDI MI, NEDEN? Rapçi Alizade kimdir, kaç yaşında, nereli? Gözaltına mı alındı, ülkesine geri mi gönderilecek?

ALİZADE KİMDİR?

Asya Alizade, Azerbaycan asıllı bir Rus şarkıcıdır. Anormal ve Kalbin Bana Kaldı adlı şarkıları ile tanınır.

Berkcan Güven ile birlikte gerçekleştirdiği konser sonrasında şarkıları popüler hale gelmiştir. 2000 yılında dünyaya geldi ve bugün 22 yaşındadır. İnstagram hesabı "asyaalizaude" adıyla aktif ve 143 bin takipçisi bulunmaktadır.