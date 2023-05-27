AÖF final sınavları ne zaman, ayın kaçında? AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Yaz okulu sınav tarihleri...

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

AÖF final sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve 30 dakika sınav süresi sağlanıyor.

Bu sınavların online olması durumunda bilgi paylaşımı yapan, görüntü kaydeden, sınava öğrencinin yerine başkasının girmesi gibi durumlarda sınavlar geçersiz sayılıyor.

AÖF bahar dönemi ara sınavı %30, dönem sonu (final) sınavı ise %70 etki edecek. İki notun ortalaması öğrencinin yıl sonu başarı puanını belirleyecek.

Açıköğretim Fakültesinde YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.