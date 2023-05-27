AÖF final sınavları ne zaman, ayın kaçında? AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Yaz okulu sınav tarihleri...

2023 AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.
Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ
AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.