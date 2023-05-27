Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.05.2023 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 22:15
    ABONE OL

    A HABER SEÇİM ÖZEL CANLI İZLE: 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı yayın! Dakika dakika anlık oy oranları!

    28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları hakkında yapılan araştırmalar hızla artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları, kimin seçimi kazandığı ve aldıkları oy yüzdesi gibi sorular büyük bir merak konusu haline geldi. Haberimizden A Haber seçim özel yayınını izleyebilir, saniye saniye güncellenen verilerle seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    A HABER SEÇİM ÖZEL CANLI İZLE!

    Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenmek için anlık olarak paylaşılan verileri takip ediyor.

    A HABER ATV SEÇİM ÖZEL ORTAK YAYINI!

    Seçimin nabzı ATV-A Haber ortak yayınında atacak. Program 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

    AHaber CANLI YAYIN

    Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak A Haber ve ATV ortak yayınından takip edilecek.

    SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

    Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

        Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

        Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

        Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Haberler A HABER SEÇİM ÖZEL CANLI İZLE: 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı yayın! Dakika dakika anlık oy oranları!
            loading
            SON DAKİKA