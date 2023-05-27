Türkiye 2. tur için sandık başına gidiyor. Seçim gününde en merak edilen konulardan birisi de AVM çalışma saatleri oluyor. Peki, 27-28 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü AVM'ler saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte yanıtı!
28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek. Seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor.
AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI?
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.