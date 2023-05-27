27-28 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü AVM'ler saat kaçta açılacak, kapanacak?

28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek. Seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor.