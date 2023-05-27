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    • 27.05.2023 10:11
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    • 27.05.2023 10:12
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    2. TUR OY PUSULASI nasıl olacak? 28 Mayıs 2023 YSK sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yayın yasağı, seçim sonuç saati...

    2. turda oy kullanacak vatandaşlar oy pusulası, yayın yasağı ve seçim sonuçlarının açıklanacağı saati araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatleri merak ediliyor. 2. turunda bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2. tur oy pusulası nasıl olacak? YSK sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    28 Mayıs 2023 YSK sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Oy kullanmak için seçimin 2. turunda bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte 2.tur seçimleri ile ilgili en sık aratılanlar...

    OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.

    Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

    OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

        Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.

        Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

        28 MAYIS PAZAR YSK SEÇİM YASAĞI KAÇTA BİTİYOR?

        Pazar 18:00-21:00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek. YSK seçim yasaklarını erkene çekebilecek. Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
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        Haberler Haberler 2. TUR OY PUSULASI nasıl olacak? 28 Mayıs 2023 YSK sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yayın yasağı, seçim sonuç saati...
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