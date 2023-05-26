LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU? MEBBİS LGS görev yeri sorgulama ekranı: mebbis.meb.gov.tr! 2023 görevli ücretleri: Gözetmen...

LGS görev yerleri hakkında araştırmalar internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. 4 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan LGS sınavı için görev yerleri ve ücretleri merak ediliyor. Peki LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU? 2023 görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte MEBBİS LGS görev yeri sorgulama ekranı: mebbis.meb.gov.tr!