LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU? MEBBİS LGS görev yeri sorgulama ekranı: mebbis.meb.gov.tr! 2023 görevli ücretleri: Gözetmen...

LGS görev yerleri hakkında araştırmalar internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. 4 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan LGS sınavı için görev yerleri ve ücretleri merak ediliyor. Peki LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU? 2023 görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte MEBBİS LGS görev yeri sorgulama ekranı: mebbis.meb.gov.tr!
LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS görev yerlerinin 26 Mayıs 2023 yani bugün açıklanması bekleniyor. Sınav görev talebinde bulunan öğretmenlerde MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapıp, sınav görevlerinin kontrol edebilirler.
E-DEVLET MEB SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
2023 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
LGS sınavında, 2 oturumda da görevliler aynı olduğu için 2 görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir.
Muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;
Yüzde 15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1388 TL
Bina Yönetici Yardımcısı : 1242 TL
Salon Başkanı : 1204 TL
Gözetmen : 1168 TL