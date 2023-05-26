DSİ personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru işlemlerinin ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, DSİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? DSİ 819 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavdan kaç puan alanlar başarılı sayılacak? İşte detaylar...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin 16 Mayıs'ta sona ermesi ardından gözler kura tarihine çevrildi.
KURA TARİHİ
Kura çekimi, açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 1 Haziran'da yapılacak.
Kurada belirlenen adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.