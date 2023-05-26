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    Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Diyarbakır seçim sonuçları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 28 Mayıs 2023 itibariyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin il il sonuçlarını sizler için derledik. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen ilk tur sonrası ikinci turda alınan oy oranları merak edildi. Peki, 28 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

    Diyarbakır seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Diyarbakır seçim sonuçları…

    DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KİM NE KADAR OY ALDI?

    Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ikinci tur sonrası haberimizde yer alacak. En sıcak gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.
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        Haberler Haberler Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
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