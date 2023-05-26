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    • Haberler
    • 26.05.2023 08:31
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    • 26.05.2023 08:31
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    AÖF final sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak 2023?

    AÖF final sınavı tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan'da sona erdi. Öğrencilere bu yarıyılda dönem sonu (final) sınavı yapılacak. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? AÖF final sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AÖF final sınavları ne zaman 2023?

    AÖF final sınavı tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. Şimdi gözler final sınavı tarihlerinde. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AÖF final sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi sınav takvimi anadolu.edu.tr adresinden yayınlandı.

    Buna göre dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilienen dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi verilecek.

    AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi.

        6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ise bahar dönemi ara sınavları online olarak düzenlendi.

        Henüz Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavlarıyla ilgili aldığı kararı duyurmadı. Konuyla ilgili resmi duyuru yayınlandığında detaylar eklenecektir.
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        Haberler Haberler AÖF final sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak 2023?
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