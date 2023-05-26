28 Mayıs 2023 seçim günü yasakları ne zaman, hangi gün başlayacak? 2.tur seçim günü yasakları neler? Cumhurbaşkanı seçimi YSK yasak listesi!

2. tur seçimlerine çok az bir zaman kala gözler seçim yasaklarının başlayacağı güne çevrildi. 28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Peki, 2.tur seçim günü yasakları neler? 28 Mayıs seçim günü yasakları ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte merak edilenler!
SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.
İŞTE MADDELER HALİNDE SEÇİM YASAKLARI
Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.
Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.