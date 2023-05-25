YSK İKİNCİ TUR süreci! Seçmen kağıdını kaybeden 2. turda oy verebilir mi? İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi?

İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi sorusu vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü kullanılan 55 milyon 382 bin 707'e oyun yüzde 49,42'sini Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 44,95'ini Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5.2'sini Sinan Oğan ve yüzde 0,43'ünü Muharrem İnce aldı. Bu nedenle vatandaşlar ikinci tur sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, ilk turda oy kullanmayan ikinci turda oy kullanabilir mi? İkinci tur ne zaman? Seçmen kağıdını kaymeden 2. turda oy verebilir mi? İşte detaylar...