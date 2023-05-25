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    • Haberler
    • 25.05.2023 10:31
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    • 25.05.2023 10:31
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    YSK İKİNCİ TUR süreci! Seçmen kağıdını kaybeden 2. turda oy verebilir mi? İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi?

    Seçim 2. tur tarihi, 2023 seçimlerinde oy kullanmaya giden seçmenler tarafından araştırılmaya başladı. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi?

    İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi sorusu vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü kullanılan 55 milyon 382 bin 707'e oyun yüzde 49,42'sini Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 44,95'ini Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5.2'sini Sinan Oğan ve yüzde 0,43'ünü Muharrem İnce aldı. Bu nedenle vatandaşlar ikinci tur sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, ilk turda oy kullanmayan ikinci turda oy kullanabilir mi? İkinci tur ne zaman? Seçmen kağıdını kaymeden 2. turda oy verebilir mi? İşte detaylar...

    2. TUR NE ZAMAN?

    14 Mayıs günü düzenlenen seçimde çoğunluğun sağlanamaması ardından seçimler 2. tura kalıyor. İkinci tur ise YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

    SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE OLUR?

    14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylar arasında bir ismin yüzde 50+1 oy alamaması halinde seçim 2. tura kalıyor. En yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor.

        1. TURDA OY KULLANMAYANLAR 2. TURDA KULLANABİLİR Mİ?

        14 Mayıs'taki ilk turda oy kullanmayan seçmenler, ilk turdaki seçmen kağıtlarıyla ikinci turda oy kullanabiliyor.

        SEÇMEN KAĞIDINI KAYBEDEN 2. TURDA OY VEREBİLİR Mİ?

        Seçmen kağıdını kaybeden veya bir şekilde seçmen kağıdı olmayan adaylar, ilk turda oy kullandıkları sandıkta kimlik belgeleri ile ikinci turda oy kullanabilecekler. Nerede oy kullanacağını bilmeyen vatandaşlar ise e-devlet üzerinden hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebilecek.
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        Haberler Haberler YSK İKİNCİ TUR süreci! Seçmen kağıdını kaybeden 2. turda oy verebilir mi? İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi?
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