FAY NEDİR VE KIRILINCA NE OLUR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji birikmesine neden olur. Enerjiler zamanla ortaya çıkar ve bu hareketli kesimlere fay denir.

Birbirlerinin hareketlerini engelleyen levhalar arasında sürtünme oluşur. Levhanın birbirine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütleleri arasında kalan "fay" adı verilen zayıf yerler zorlanır ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünme etkisiyle kısa bir zaman sonra çok büyük kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), büyük sarsıntı etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına ise "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.