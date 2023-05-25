DGS başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? İşte detaylar...