30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları hakkına aramalar hız kazandı. Adaylar başvurularını 1-19 Mayıs tarihleri arasında yaptı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı.
Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti. Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanamsı bekleniyor.