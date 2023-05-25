ÖSYM DGS sınavı ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS başvuruları ne zaman başlayacak 2023?

2023 DGS sınavı için az bir zaman kala 2023 DGS başvuru tarihleri de belli oldu. DGS başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Başvuru işlemleri için öncelikle ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapılması gerekmektedir. Ardından, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru sırasında adayların sınav ücretini ödemeleri gerekmektedir. DGS sınavı, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır ve önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Sınavda, Türkçe, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan toplam 60 soru sorulmaktadır.