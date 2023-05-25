LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? 2023 LGS puan hesaplama nasıl yapılacak? LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak 2023?

'LGS ne zaman 2023' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak 2023? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? 2023 LGS puan hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar...