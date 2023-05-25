Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuru yapanlar şimdi kura gününü bekliyor. O tarihte yapılacak kura çekilişiyle asil ve yedekler listesi belli olacak. Peki Karayolları işçi alımı kura ne zaman 2023? KGM 3 bin personel kura çekilişi hangi tarihte, saat kaçta? İşte kontenjanlar, branş dağılımı ve diğer detaylar...
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI KURA NE ZAMAN 2023?
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.
İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)
30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)