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    • 25.05.2023 10:01
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    • 25.05.2023 10:01
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    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri, saatleri

    İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş namaz vakitlerini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Namaz, İslamiyet'in şartlarından biridir ve gün içerisinde beş kez kılınmaktadır. Bu nedenle namaz vakitleri, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 2023 namaz vakti hakkında araştırma yapıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri, saatleri

    takvim.com.tr
    İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023

    İstanbul namaz vakitleri, ezan saatlerini takip eden Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Güneşin konumuna göre belirlenen namaz saatleri arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Bu kapsamda İstanbul'da sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerini imsakiye sayfamızda detaylıca paylaşıyoruz.

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    Sabah Namazı Vakti

    Sabah namazı, güneşin doğuşundan önce kılınır. Sabah namazı, 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. Sabah namazı, güneşin doğuşundan önceki son zaman diliminde kılınabilir. Sabah namazı, Müslümanlar için günün en önemli namazlarından biridir.

    Öğle Namazı Vakti

    Öğle namazı, güneşin tam tepede olduğu zaman kılınır. Öğle namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Öğle namazı, Müslümanlar için günün en önemli namazlarından biridir.

    İkindi Namazı

    İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

    Akşam Namazı Vakti

    Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

        Akşam Namazı

        Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

        Yatsı Namazı Vakti

        Yatsı namazı 4 rekatı ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat kılınır. Ardından son olarak 3 rekat vitir vacip namazı kılınır.
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        Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri, saatleri
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