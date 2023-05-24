Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi!

DGS başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? İşte detaylar...
DGS NE ZAMAN?
DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak.
DGS BAŞVURU TARİHİ 2023 NE ZAMAN?
DGS başvuru işlemleri 26 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS 2023 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanmış olacak.