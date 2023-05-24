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    • 24.05.2023 07:15
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    Mossad'a çalışan hücrenin lideri İsmail Küçükkaya ifşa oldu! Tehdit paketinden kurşun ve iki beyaz gül çıktı

    Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalışan 15 kişilik hücre çökertildi. Hücrenin lideri Selçuk Küçükkaya'nın kim olduğu deşifre edildi. Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ve özellikle boşanma davaları için taraflar adına delil topladığı belirlendi. Hücre liderinin Mossad ajanlarıyla, Viyana, Roma, Amsterdam gibi şehirlerde yüz yüze görüşerek talimat aldığı tespit edildi. İran ile ticari ilişkilere sahip kişilere içinde, 2 adet beyaz gül ve 1 kurşun bulunan tehdit paketi gönderen Küçükkaya, adım adım takip edilerek paketlendi.

    takvim.com.tr
    Mossad’a çalışan hücrenin lideri ifşa oldu!

    MİT'in, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik casusluk şebekesini deşifre etmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntılarına ulaştı. Mossad'ın Türkiye'deki hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ortaya çıktı.

    Küçükkaya'nın özellikle boşanma davalarında kullanılmak üzere taraflar için delil topladığı saptandı.

    2 BEYAZ GÜL VE 1 KURŞUN
    Sabah gazetesinin haberine göre; MİT'in yaklaşık 1.5 yıldır adım adım izlediği Küçükkaya'nın liderliğini yaptığı casusluk şebekesinin deşifre olmasını sağlayan tehdit içerikli kargo paketinin içinde 2 adet beyaz gül ve 1 adet kurşun olduğu saptandı.

    Tehdit paketi İran'la ticari ilişkilere sahip 1 kişiye 31 Aralık 2021'de gönderildi. Paketi alan hedef şahıs, savcılığa giderek şikâyetçi oldu ve savcılığın başlattığı soruşturmada Küçükkaya'ya ulaşıldı.

        Gözaltına alınan Küçükkaya 'tehdit' suçundan tutuklandı. Kısa bir süre sonra ise serbest bırakıldı.

        YÜZ YÜZE TALİMAT ALMIŞ
        Cep telefonu, banka kayıtları ve yurtdışı giriş-çıkış kayıtları incelenen Küçükkaya'nın, Mossad'la Viyana, Roma, Prag, Amsterdam gibi şehirlerde görüşerek yüz yüze talimatlandırıldığı belirlendi.

        Küçükkaya, nisan ayında yardımcısı Musa Kuş'la birlikte gözaltına alınarak tutuklandı.

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        Haberler Haberler Mossad'a çalışan hücrenin lideri İsmail Küçükkaya ifşa oldu! Tehdit paketinden kurşun ve iki beyaz gül çıktı
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