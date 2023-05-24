Mossad'a çalışan hücrenin lideri İsmail Küçükkaya ifşa oldu! Tehdit paketinden kurşun ve iki beyaz gül çıktı

2 BEYAZ GÜL VE 1 KURŞUN

Sabah gazetesinin haberine göre; MİT'in yaklaşık 1.5 yıldır adım adım izlediği Küçükkaya'nın liderliğini yaptığı casusluk şebekesinin deşifre olmasını sağlayan tehdit içerikli kargo paketinin içinde 2 adet beyaz gül ve 1 adet kurşun olduğu saptandı.