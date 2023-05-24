MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Tercih süreci içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz net bir açıklama bulunmasa da geçtiğimiz yıl düzenlenen MSÜ için tercihler 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de adaylarla paylaşılmıştı. Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayı ortasında açıklanması bekleniyor.