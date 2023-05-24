LGS sınavı ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB sınav takvimi 2023! LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav yerleri hakkında aramalar hız kazandı. 2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınavı ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyor. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
LGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANACAK?
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.