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    • Haberler
    • 24.05.2023 20:48
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    • 24.05.2023 20:48
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    Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır?

    Bekçi alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuruda bulunanlar sonuçlar için aramalara başladı. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023?

    Bekçi alımı sonuçları hakkında aramalar hızlandı. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları için detaylar merak ediliyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

    Bekçi alımı başvurularının sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

    Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerini sürdürüyor. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde sayfamızdan paylaşacağız.
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        Haberler Haberler Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır?
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