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    • 24.05.2023 07:01
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    • 24.05.2023 07:01
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    AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU ve EKRANI 2023! AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nereye yapılır? İşte şartlar ve YAŞ SINIRI!

    AFAD gönüllüsü olmak isteyenler internet arama motorolarında 'AFAD gönüllülük başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler, yaş sınırı ne?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte e-Devlet AFAD gönüllülük başvuru ekranı ve formu...

    takvim.com.tr
    AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU ve EKRANI 2023!

    AFAD gönüllüsü olmak isteyenler internet arama motorolarında 'AFAD gönüllülük başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler, yaş sınırı ne?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte e-Devlet AFAD gönüllülük başvuru ekranı ve formu...

    AFAD gönüllüsü olmanız için yapmanız gerekenler aşağıda listelenmiştir. Ülkemizi derinden yaralayan deprem sonrası AFAD gönüllülük sistemi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. AFAD gönüllülük sistemi ile, ihtiyaç duyulan alan ve zamanlarda AFAD Gönüllüleri ile iletişime geçiliyor ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendiriliyor.

    AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

    Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

        AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU ŞARTLARI (YAŞ SINIRI)

        15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir.
        Adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
        AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

        AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

        E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU ve EKRANI 2023! AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nereye yapılır? İşte şartlar ve YAŞ SINIRI!
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