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    • 24.05.2023 21:48
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    • 24.05.2023 21:48
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    2.tur seçim günü yasakları neler? 28 Mayıs 2023 seçim günü yasakları ne zaman, hangi gün başlayacak? Cumhurbaşkanı seçimi YSK yasak listesi!

    2. tur seçimlerine çok az bir zaman kala gözler seçim yasaklarının başlayacağı güne çevrildi. 28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Peki, 2.tur seçim günü yasakları neler? 28 Mayıs seçim günü yasakları ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Seçim günü yasakları ne zaman başlayacak?

    28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu noktada seçim yasakları hakkında da araştırmalar yapılmaya başladı. Peki, 2.tur seçim günü yasakları neler? 28 Mayıs 2023 seçim günü yasakları ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...

    SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor.

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

    İŞTE MADDELER HALİNDE SEÇİM YASAKLARI

    Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

    Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

        Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

        Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.



        Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

        Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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        Haberler Haberler 2.tur seçim günü yasakları neler? 28 Mayıs 2023 seçim günü yasakları ne zaman, hangi gün başlayacak? Cumhurbaşkanı seçimi YSK yasak listesi!
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