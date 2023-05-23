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    • Haberler
    • 23.05.2023 14:47
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    • 23.05.2023 15:15
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    YSK rekor katılımı duyurdu: Yurt dışında 1 milyon 585 bin 334 kişi oy kullanıldı

    28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, yurt dışı seçmen oyunu kullanmak üzere 20 Mayıs'tan itibaren sandık başına gitti. Rekor katılımın sağlandığı 2. turda, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok farklı noktasında oyunu kullanmak isteyen vantadaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Saat 14.00 itibarıyla yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 585 bin 334 oldu." ifadesi kullanıldı.

    takvim.com.tr
    YSK rekor katılımı duyurdu

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

    Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 oldu.

    İLK TURDAN 1 MİLYON 691 BİN 531 KİŞİ OY KULLANMIŞTI
    14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı.

    YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMLERİ 24 MAYIS'A KADAR
    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başladı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

    Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


        TEMSİLCİLİKLER DIŞINDA 28 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
        Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

        Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

        YURT DIŞI OYLAR, YÜKSEK GÜVENLİK ALTINDA ANKARA'YA GELECEK
        Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

        Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

            Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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