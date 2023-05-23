YSK rekor katılımı duyurdu: Yurt dışında 1 milyon 585 bin 334 kişi oy kullanıldı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 oldu.
İLK TURDAN 1 MİLYON 691 BİN 531 KİŞİ OY KULLANMIŞTI
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı.
YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMLERİ 24 MAYIS'A KADAR
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başladı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.