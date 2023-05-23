MSÜ tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2023 MSÜ sınavı 02 Nisan 2023 tarihinde uygulanmıştı. 3 Mayıs'ta başlayan tercih başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM tarafından 2023 MSÜ sınavı 02 Nisan 2023 tarihinde uygulandı. Sınav sonuçlarına göre tercih süreci de 3 Mayıs'ta başladı. Tercihler için son gün 25 Mayıs 2023 saat 23:59'dur.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Tercih süreci içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz net bir açıklama bulunmasa da geçtiğimiz yıl düzenlenen MSÜ için tercihler 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de adaylarla paylaşılmıştı. Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayı ortasında açıklanması bekleniyor.