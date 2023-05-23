MSÜ tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2023 MSÜ sınavı 02 Nisan 2023 tarihinde uygulanmıştı. 3 Mayıs'ta başlayan tercih başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri 29 Mayıs saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Tercih süreci içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz net bir açıklama bulunmasa da geçtiğimiz yıl düzenlenen MSÜ için tercihler 18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de adaylarla paylaşılmıştı. Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayı ortasında açıklanması bekleniyor.