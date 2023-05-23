İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarmak isteyen öğrenciler için kolaylık sunan DGS'nin 2023 yılında ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? ÖSYM takvimi!