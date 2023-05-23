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    • 23.05.2023 22:09
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    • 23.05.2023 22:09
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    DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? ÖSYM takvimi!

    DGS başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023?

    İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarmak isteyen öğrenciler için kolaylık sunan DGS'nin 2023 yılında ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? ÖSYM takvimi!

    DGS NE ZAMAN?

    DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak.

    DGS BAŞVURU TARİHİ 2023 NE ZAMAN?

    DGS başvuru işlemleri 26 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek.

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS 2023 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanmış olacak.

        DGS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        DGS ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavıdır. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Bunun dışında açık öğretimden de 2 yıllık bölüm bitirenler DGS'ye girme hakkına sahiptir.



        Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler başarılı bir puan alırsa herhangi bir yüksek öğretim kurumunda tamamlamış oldukları eğitimi 4 yıla tamamlarlar. Lise mezunu, açık öğretim 4 yıllık lisans mezunu ya da lisans mezunları DGS'ye giremez. DGS sınavı yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.
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        Haberler Haberler DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? ÖSYM takvimi!
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