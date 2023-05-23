İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarmak isteyen öğrenciler için kolaylık sunan DGS'nin 2023 yılında ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar 2023? DGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri hangi gün belli olacak? ÖSYM takvimi!
DGS NE ZAMAN?
DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak.
DGS BAŞVURU TARİHİ 2023 NE ZAMAN?
DGS başvuru işlemleri 26 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS 2023 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanmış olacak.