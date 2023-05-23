30 Mayıs Salı okullar tatil mi 2023? Seçim tatili kaç gün sürecek? 29 Mayıs Pazartesi özel sektöre, kamu çalışanlarına tatil mi?

"Seçim tatili kaç gün sürecek?" sorusu son günlerde sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor. Seçimlerin ilk turunun tamamlanmasının ardından gözler 2. tura çevrildi. Peki, 30 Mayıs Salı okullar tatil mi 2023? 29 Mayıs Pazartesi özel sektöre, kamu çalışanlarına tatil mi? İşte detaylar...
29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulunan Özer, seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunun ertesi günü eğitim olmayacağını ifade etti.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özer, okullar ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili olarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" ifadelerine yer verdi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek.