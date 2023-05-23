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    • Haberler
    • 23.05.2023 11:01
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    • 23.05.2023 11:01
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    2. tur seçimlerde aynı sandıkta mı oy kullanılacak? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı?

    Seçimlerde 2. tur için seçmen kağıtlarının yeniden dağıtılıp dağıtılmayacağı, genellikle seçim sürecinin detaylarına ve yerel düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle, ilgili seçim kurullarının duyurularını takip etmek önemlidir. Ancak, genellikle 2. tur seçimlerde aynı sandıkta oy kullanılmaktadır. Yani, ilk turda oy kullandığınız sandığa tekrar giderek 2. turda da oy kullanabilirsiniz. Yeniden seçmen kağıdı almanıza gerek olmayabilir.

    takvim.com.tr
    Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı, ne zaman?

    Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte seçmen kağıtları merak edildi. İlk tur oyunu kullandıktan sonra seçmen kağıdını kaybeden vatandaşlar ikinci turda oy kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyor. Peki, seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı, ne zaman? 2. tur seçimlerde aynı sandıkta mı oy kullanılacak? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? İşte detaylar...

    SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?

    Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

    İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?

    İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

    SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI, SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

    Seçmen kağıdının oy kullanılma aşamasında getirilmesi zorunlu değildir Seçmen kağıdında seçmenin oy kullanacağı yer ile ilgili bilgiler yer alıyor. Seçmen kağıdı e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

        OY NASIL KULLANILIR?

        Oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak arasıdır.

        Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

        Seçmenler, oy vermeye giderken T.C. kimlik numarası olan kimlik belgesini yanlarına almalıdır. Cep telefonuyla kabine girmek yasaktır. Oy pusulasına mühür dışında işaret koyulmaması gereklidir. Pusulaları tek zarfa konmalı ve oy kullandıktan sonra imza atılmalıdır.
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        Haberler Haberler 2. tur seçimlerde aynı sandıkta mı oy kullanılacak? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı?
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