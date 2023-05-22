KGM 3 bin işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? Karayolları personel alımı KURA TARİHİ 2023! İsim listesi...

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuru yapanlar şimdi kura gününü bekliyor. O tarihte yapılacak kura çekilişiyle asil ve yedekler listesi belli olacak. Peki Karayolları işçi alımı kura ne zaman 2023? KGM 3 bin personel kura çekilişi hangi tarihte, saat kaçta? İşte kontenjanlar, branş dağılımı ve diğer detaylar...