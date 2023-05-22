Terzi dizisi 2. sezon tarihi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin başrollerinde yer aldığı dizi için araştırmalar hızlandı. Birçok kişi tarafından beğeni toplayan yapımın ikinci sezonunun ne zaman geleceği merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Terzi ikinci sezon tarihi ne zaman? Terzi 2. sezon yayınlanacak mı? İşte detaylar...
TERZİ KONUSU NEDİR?
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.
TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağatay Ulusoy - Peyami
Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri
Berrak Tüzünataç - Cemre
Ece Sükan - Suzi
Engin Şenkan
Evrim Alasya