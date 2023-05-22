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    • 22.05.2023 09:01
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    • 22.05.2023 09:01
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    Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? Android Google depremi önceden mi görüyor? Google deprem uyarı sistemi nasıl yapılır?

    Meydana gelen deprem sonrası deprem uyarı sistemi hakkında araştırmalar hızlandı. Google tarafından geliştirilen deprem uyarı sistemi ayarının android telefonlarda nasıl açıldığı ve kullanıldığı sorgulanıyor. Olası bir depremi saniyeler öncesinden haber verebilen sistem, bölgedeki tahmini deprem ve şiddetini cihazlara uyarı olarak gönderiyor. İşte deprem uyarı sistemi hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Android deprem uyarı sistemi açma

    Meydana gelen deprem sonrası deprem uyarı sistemi hakkında araştırmalar hızlandı. Google tarafından geliştirilen deprem uyarı sistemi ayarının android telefonlarda nasıl açıldığı ve kullanıldığı sorgulanıyor. Olası bir depremi saniyeler öncesinden haber verebilen sistem, bölgedeki tahmini deprem ve şiddetini cihazlara uyarı olarak gönderiyor. İşte deprem uyarı sistemi hakkında tüm detaylar...

    ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

    Teknoloji devi, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için yeni özellikleri dikkat çekiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

    Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

    GOOGLE DEPREM UYARISI AKTİF ETME

    Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

    Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.

        DOĞU AKDENİZ'DE DEPREMİ BİLDİ

        Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Doğu Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve çevresindeki illerden de hissedildi.

        ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

        Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.

        Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

        Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

        Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.

        Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz.
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        Haberler Haberler Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? Android Google depremi önceden mi görüyor? Google deprem uyarı sistemi nasıl yapılır?
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