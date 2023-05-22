30.Dönem POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI! POMEM (pa.edu.tr) 10.600 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Nereden bakılır?

POMEM sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 1-19 Mayıs arasında alınan 10.600 öğrenci alımına dair başvuruların ne zaman açıklanacağı merak edildi. Peki, 30.Dönem POMEM 10.600 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı.
Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti. Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanamsı bekleniyor.