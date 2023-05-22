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    • Haberler
    • 22.05.2023 11:30
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    • 22.05.2023 11:30
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    2. turda milletvekili seçilecek mi? 28 Mayıs 2023 YENİ SEÇİM TAKVİMİ nasıl? Yurtdışı seçim tarihi, ikinci tur seçim rehberi...

    Vatandaşlar ikinci tura kalınması halinde yeni seçimin nasıl olacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasnda ikinci tur nasıl olacak ve 2. turda milletvekili seçilecek mi sorusu yer aldı. YSK 14 Mayıs seçim takviminde seçimin ikinci tura kalması halinde izlenecek yol haritası yer aldı. Peki, 2.turda milletvekili seçilecek mi? İkinci tur nasıl olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2. turda milletvekili seçilecek mi?

    Vatandaşlar ikinci tura kalınması halinde yeni seçimin nasıl olacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasnda ikinci tur nasıl olacak ve 2. turda milletvekili seçilecek mi sorusu yer aldı. YSK 14 Mayıs seçim takviminde seçimin ikinci tura kalması halinde izlenecek yol haritası yer aldı. Peki, 2.turda milletvekili seçilecek mi? İkinci tur nasıl olacak? İşte merak edilenler...

    İKİNCİ TUR SEÇİM NASIL YAPILACAK?

    15 MAYIS 2023

    1- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü,

    2- Propaganda döneminin başlangıcı,

    3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

    4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

    16 MAYIS 2023

    1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

    2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

    17 MAYIS 2023

    1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

    2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanması,

    3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.

    18 MAYIS 2023

    1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son
    günü.

    19 MAYIS

    1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLEREK AYNI GÜN İLÂNI,

    2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara OR/25, OR/26 düzenlenmesi,

    3- Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

    4- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık çevresi görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

    20 MAYIS

    1- GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI

        21 MAYIS

        1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

        2- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur'aya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

        22 MAYIS

        1- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur'a çekilmesi.

        24 MAYIS

        1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması,

        2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,

        3- YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.

        26 MAYIS

        1- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,

        2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi,

        27 MAYIS

        1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

        2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00).

        28 MAYIS

        1- İl ve ilçe merkezlerinde;

        a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,

        b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin
        sağlanması,

        2- OY VERME GÜNÜ,

        3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

        29 MAYIS 2023

        1- Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

        2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü, (Saat 17.00)

        3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanması.

            30 MAYIS

            1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00).

            2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

            31 MAYIS

            1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

            1 HAZİRAN

            1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son
            günü,

            2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ.

            2. TUR NE ZAMAN?

            14 Mayıs günü düzenlenen seçimde çoğunluğun sağlanamaması ardından seçimler 2. tura kalıyor. İkinci tur ise YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

            SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE OLUR?

            14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylar arasında bir ismin yüzde 50+1 oy alamaması halinde seçim 2. tura kalıyor. En yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor.
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