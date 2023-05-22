Vatandaşlar ikinci tura kalınması halinde yeni seçimin nasıl olacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasnda ikinci tur nasıl olacak ve 2. turda milletvekili seçilecek mi sorusu yer aldı. YSK 14 Mayıs seçim takviminde seçimin ikinci tura kalması halinde izlenecek yol haritası yer aldı. Peki, 2.turda milletvekili seçilecek mi? İkinci tur nasıl olacak? İşte merak edilenler...
İKİNCİ TUR SEÇİM NASIL YAPILACAK?
15 MAYIS 2023
1- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü,
2- Propaganda döneminin başlangıcı,
3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),
4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.
16 MAYIS 2023
1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),
2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.
17 MAYIS 2023
1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),
2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanması,
3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.
18 MAYIS 2023
1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son
günü.
19 MAYIS
1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLEREK AYNI GÜN İLÂNI,
2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara OR/25, OR/26 düzenlenmesi,
3- Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
4- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık çevresi görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.
20 MAYIS
1- GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI