Sinan Oğan evli mi, eşi kimdir, ne iş yapıyor? Çocukları kaç yaşında? Sinan Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli?





Sinan Oğan, 14 Mart 1969 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesinde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce Ebulfez Elçibey ile görüşme gerçekleştirdi ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı sonrasında bir süre Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalıştı.1992-2000 yılları arasında TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası başkanlığı yaptı. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi'ni (TÜRKSAM) kurdu ve başkanlığını yaptı.



TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Avrasya'ya Bakış isimli dış politika içerikli bir haftalık programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. Metzamor Nükleer Santrali'nin kapatılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden bir "sivil girişim" kurmuş ve koordinatörlüğünü yapmaktadır. Yayımlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.