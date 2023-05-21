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    • Haberler
    • 21.05.2023 11:40
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    • 21.05.2023 11:42
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    Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı! MEB son dakika!

    Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu sınava girenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2023-MEB-EKYS), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 11 (onbir) ilimizi etkileyen depremler nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. İşte detaylar.

    Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ve EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı gündemde yoğun olarak sorgulanır oldu. 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak sınav için 11-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geç başvurular alındı. Peki Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2023-MEB-EKYS) sonuçları ve soru kitapçığı ile cevap anahtarı henüz açıklanmadı.

    MEB EKYS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    MEB EKYS SINAV DUYURUSU

    5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2023-MEB-EKYS), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 11 (onbir) ilimizi etkileyen depremler nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur.

    Bu çerçevede 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak sınav için 11-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Nisan 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 13 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.

    Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-MEB-EKYS sınavı yapılmayacaktır. Bu itibarla Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi;

        - Hatay olan adaylar, Adana ilinde

        - Kahramanmaraş olan adaylar, Gaziantep ilinde

        - Malatya olan adaylar, Elazığ ilinde

        sınava alınacaktır.

        Ayrıca, 2023-MEB-EKYS sınavına başvuran tüm adaylar, 11-13 Nisan 2023 tarihleri arasında 13 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.
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        Haberler Haberler Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı! MEB son dakika!
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