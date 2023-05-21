Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı! MEB son dakika!

Bu çerçevede 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak sınav için 11-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Nisan 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 13 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-MEB-EKYS sınavı yapılmayacaktır. Bu itibarla Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi;