KGM 3 bin işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? Karayolları personel alımı KURA TARİHİ 2023! İsim listesi...

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuru yapanlar şimdi kura gününü bekliyor. O tarihte yapılacak kura çekilişiyle asil ve yedekler listesi belli olacak. Peki Karayolları işçi alımı kura ne zaman 2023? KGM 3 bin personel kura çekilişi hangi tarihte, saat kaçta? İşte kontenjanlar, branş dağılımı ve diğer detaylar...
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI KURA NE ZAMAN 2023?
Karayolları 2023 işçi alımı başvuru sonuç tarihine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Başvuru ilanında yer alan bilgide "İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.
Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KGM 3 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR
80 Ağır Makine Yağcısı,
37 Asfalt Usta Yardımcısı,
20 Aşçı Yardımcısı,
75 Aşçı,
288 Atölye Usta Yardımcısı,
144 Bakım İşçisi,
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
249 Bina ve Mal Bakıcısı,