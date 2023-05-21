ATA İttifakı kimler, hangi partilerden oluşuyor? ATA İttifakı partileri genel başkanları kimler?

ATA İTTİFAKI DAĞILDI!

ATA İttifakı resmen dağıldı.



Gelişmeyi, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz duyurdu. Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın ikinci tur için alacağı karara saydı duyduklarını belirten Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" şeklinde konuştu.



Öte yandan Vecdet Öz, Adalet Partisi'nin GİK kararının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yönünde olduğunu ifade etmişti.