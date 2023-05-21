Adana Demirspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Adana - BJK maçı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

Adana Demirspor ile Beşiktaş Süper Lig 35. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor-Beşiktaş maçı, 5 Ocak Fatih Terim'nde oynanıyor. Adana Demirspor-Beşiktaş maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
Siyah beyazlılarda hedef lig ikinciliği için çekiştiği Fenerbahçe'nin bay geçtiği hafta kazanarak takibi sürdürmek. Ev sahibi ekip ise bu sezon sahasında yakaladığı harika seriyi devam ettirmenin peşinde.