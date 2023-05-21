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    • Haberler
    • 21.05.2023 18:29
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    • 21.05.2023 18:29
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    Adana Demirspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Adana - BJK maçı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar maçın canlı izleme ekranı hakkında araştırmalara başladı. İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE!

    Adana Demirspor ile Beşiktaş Süper Lig 35. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor-Beşiktaş maçı, 5 Ocak Fatih Terim'nde oynanıyor. Adana Demirspor-Beşiktaş maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

    MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    Siyah beyazlılarda hedef lig ikinciliği için çekiştiği Fenerbahçe'nin bay geçtiği hafta kazanarak takibi sürdürmek. Ev sahibi ekip ise bu sezon sahasında yakaladığı harika seriyi devam ettirmenin peşinde.

        Adana Demirspor Beşiktaş maçı öncesi Kartal'ın 11'i belli oldu.

        İLK 11'LER

        Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff

        Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar
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        Beşiktaş’ın 11’i belli oldu!
        Haberler Haberler Adana Demirspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Adana - BJK maçı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
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