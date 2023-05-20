THY VE EMLAK KONUT PROJESİ başvurusu ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 ÖDEME TABLOSU! İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesi BAŞVURU ücreti ne kadar?

Emlak Konut Projesi başvuru şartları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları projesi ile İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak.
THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER, NASIL YAPILIR?
Proje kapsamında İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.
İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. Proje için başvurular başladı. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.