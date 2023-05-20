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    • 20.05.2023 23:00
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    • 20.05.2023 23:00
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    THY VE EMLAK KONUT PROJESİ başvurusu ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 ÖDEME TABLOSU! İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesi BAŞVURU ücreti ne kadar?

    THY Emlak Konut Projesi başvuru tarihi, ödeme planı ve birçok detay hakkında araştırmalar hızlandı. İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçecek proje İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. Başvuru yapmak isteyen binlerce kişi diğer şartları merak ediyor. İşte Emlak Konut projesi başvuru şartları ve tarihi...

    takvim.com.tr
    THY Emlak Konut Projesi başvurusu ne zaman?

    Emlak Konut Projesi başvuru şartları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları projesi ile İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

    THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER, NASIL YAPILIR?

    Proje kapsamında İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

    İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. Proje için başvurular başladı. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.

        İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek.

        EVLER NASIL OLACAK?

        Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak.

        Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyacak.
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        Haberler Haberler THY VE EMLAK KONUT PROJESİ başvurusu ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 ÖDEME TABLOSU! İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesi BAŞVURU ücreti ne kadar?
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