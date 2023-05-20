THY VE EMLAK KONUT PROJESİ başvurusu ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 ÖDEME TABLOSU! İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesi BAŞVURU ücreti ne kadar?

THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER, NASIL YAPILIR?

Proje kapsamında İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. Proje için başvurular başladı. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.