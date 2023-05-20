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    • 20.05.2023 09:31
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    • 20.05.2023 09:31
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    Sinan Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan evli mi, eşi kimdir, ne iş yapıyor? Çocukları kaç yaşında?

    Sinan Oğan hakkında aramalar hız kazandı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hayatı, eşi ve çocukları merak edildi. Peki, Sinan Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan evli mi, eşi kimdir, ne iş yapıyor? Çocukları kaç yaşında? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sinan Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Sinan Oğan hakkında aramalar hız kazandı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hayatı, eşi ve çocukları merak edildi. Peki, Sinan Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan evli mi, eşi kimdir, ne iş yapıyor? Çocukları kaç yaşında? İşte merak edilenler!

    Sinan Oğan kimdir?

    2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, fakat açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü. 2017 yılında üç MHP milletvekili ile birlikte tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildi.



    Sinan Oğan, 14 Mart 1969 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesinde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce Ebulfez Elçibey ile görüşme gerçekleştirdi ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı sonrasında bir süre Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalıştı.1992-2000 yılları arasında TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası başkanlığı yaptı. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi'ni (TÜRKSAM) kurdu ve başkanlığını yaptı.

    TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Avrasya'ya Bakış isimli dış politika içerikli bir haftalık programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. Metzamor Nükleer Santrali'nin kapatılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden bir "sivil girişim" kurmuş ve koordinatörlüğünü yapmaktadır. Yayımlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.



        2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri'dir. 26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Bunun ardından açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

        11 Mart 2023 tarihinde Sinan Oğan, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Aday olmak için gerekli 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde tamamladı.

        GÖKÇEN OĞAN KİMDİR?

        Gökçen Oğan, Ankara'da dünyaya geldi. Orta Asya uzmanı, araştırmacıdır.

        Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
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        Haberler Haberler Sinan Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan evli mi, eşi kimdir, ne iş yapıyor? Çocukları kaç yaşında?
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