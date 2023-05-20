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    • Haberler
    • 20.05.2023 10:31
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    • 20.05.2023 10:31
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    Müşahitlere de para yatacak mı? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ne zaman hesaba yatacak? Seçim 2023 sandık görevlisi 867 TL ÖDEME TARİHİ!

    Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak sorusu seçimde görev alan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen bnlerce kişi ödeme alacağı tarihler hakkında araştırmalara başladı. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacaj? Müşahitler de para alacak mı? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sandık görevlisi ücretleri ne zaman hesaba yatacak?

    Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak sorusu seçimde görev alan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen bnlerce kişi ödeme alacağı tarihler hakkında araştırmalara başladı. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacaj? Müşahitler de para alacak mı? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Sandık görevlisi ücretlerinin en zaman yatacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

    2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

    14 Mayıs Pazar günü Türkiye'de 81 ilde ve 973 ilçede yapılacak seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

    2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

        SEÇİMLERDE MÜŞAHİTLER DE PARA ALIYOR MU?

        Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

        SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

        Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

        Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

        Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

        Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

        Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

        Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
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        Haberler Haberler Müşahitlere de para yatacak mı? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ ne zaman hesaba yatacak? Seçim 2023 sandık görevlisi 867 TL ÖDEME TARİHİ!
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