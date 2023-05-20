Kedilerin salatalıktan korktuğu videolar sosyal emdyada sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kediler salatalıktan neden korkar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili uzmanlardan açıklama geldi. İşte kedilerin salatalıktan korkma sebebi...
KEDİLER NEDEN SALATALIKTAN KORKAR?
Kedilerin o kadar üstün bir koku (ve işitme) duyusu vardır ki, "güçlü veya garip kokular veya seslerden dolayı stres oluşabilir." Bir kedi, ürünün etrafında makul bir süre harcamazsa, tuhaf bir salatalık kokusuyla karşılaştıklarında yüksek alarma geçerler. Bir kedi, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle bir salatalık görünce ürkebilir.
Birçok kedi ebeveyninin bildiği gibi tüylü yavrularının beslenme alanı kutsal topraklardır. Kediler, yiyecekleri konusunda çok bölgeci olacak şekilde yapılandırılmıştır ve tek bildikleri, bu salatalık biraz kuru mama çalmaya hazır olabilir.