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    • Haberler
    • 20.05.2023 10:32
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    • 20.05.2023 10:32
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    Deprem anında hayat üçgeni nasıl yapılır? HAYAT KURTARAN POZİSYON! Yaşam üçgeni ne işe yarar?

    Deprem sırasında can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de yaşanan sarsıntı anında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, yaşam üçgeni nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yaşam üçgeni ne işe yarar?

    Deprem sırasında can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de yaşanan sarsıntı anında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, yaşam üçgeni nasıl yapılır? İşte detaylar...

    YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

    Deprem sırasında yaşam üçgeni doğru bir şekilde uygulanırsa enkaz altından sağ çıkmayı sağlayacak en önemli önlemlerinden biridir. 'Yaşam üçgeni' deprem anında uygulanması gereken ilk yöntemdir. Deprem gibi ciddi bir olay esnasında hayat üçgeni olarak da adlandırılan bu yöntem doğru yapıldığında hayat kurtarıyor. Hayat üçgeni, canlıların nefes alabileceği küçük alanlardır. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

    YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem anında hayat üçgeni oluşturulmasına yönelik şu şekilde bir çağrıda bulunuyor:

    "Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir."

        GÜVENLİ BİR YER BULUP

        - Diz üstü ÇÖK,

        - Baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN,

        - Düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın.

        Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

        DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

        Deprem anında bina içindeyseniz;

        - Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

        - Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

        - Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

        - Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

        - Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

        - Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

        DEPREM ÖNCESİ ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        ● Kaygan ve gevşek toprağı olan araziler ile dik boğazlarda ve vadilerde herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesi.
        ● Yıllık kar yoğunluğunun fazla olduğu ve çığ tehlikesi olan yamaçlarda bina yapılmaması.
        ● Yapıların inşaat yönetmeliğine uygun ve depreme karşı dayanıklı şekilde inşa edilmesi.
        ● İmar planında bina için ayrılmış bölge dışında inşaat yapılmaması ve yapılan inşaatın belirlenen sınırların dışına taşacak şekilde genişletilmemesi.
        ● Önceden inşa edilmiş yapıların deprem dayanıklılıklarının artırılması.


            ● Binalara DASK Zorunlu Deprem Sigortası, isteğe bağlı konut sigortası yaptırılması.
            Deprem sırasında eşyalar nedeniyle yaşanabilecek hasarlara karşı da deprem öncesi alınabilecek tedbirler bulunur. Bu konuda alınabilecek deprem öncesi önlemler şu şekilde sıralanabilir:

            ● Dolap gibi devrilebilecek büyük eşyalar ile soba gibi ısıtıcı eşyalar duvara sabitlenebilir.
            ● Dolapların üzerine konulan eşyalar deprem sırasında kaymamaları için plastik tutucu malzemelerle sabitlenebilir.
            ● Dolap kapaklarına mekanik kilitler takılarak içlerindeki eşyaların dışarı fırlaması önlenebilir.

            ● Binadan acil çıkış için kullanılacak yollarda eşya bulundurulmamalı ve buralar her daim aydınlık olmalıdır.
            ● Raflarda bulunan küçük nesneler deprem anında birbirlerine çarpmayacak şekilde kutulara yerleştirilebilir.
            ● Tezgah üzerinde bulunan eşyaların kayması yine plastik tutucularla sabitlenerek önlenebilir.


                ● Kimlik, pasaport, sağlık belgeleri vb. önemli evrakların birer kopyası alınarak başka bir noktada bulundurulabilir. Belgelerin orijinalleri de su geçirmeyen bir dosya içinde muhafaza edilmelidir.
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                Haberler Haberler Deprem anında hayat üçgeni nasıl yapılır? HAYAT KURTARAN POZİSYON! Yaşam üçgeni ne işe yarar?
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